Депутаты могут обязать работодателей платить компенсацию, если сотрудник выполняет работу с помощью личной электроники

В случае принятия проекта компаниям придется указывать в трудовых договорах порядок компенсации, если работник будет использовать личное оборудование.

29 мая 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который закрепит право сотрудника на компенсацию, если он использует для работы личную технику.

Сейчас многие работники для выполнения трудовых задач применяют технические средства. Например, телефоны, планшеты, компьютеры. Причем зачастую работодатели не выдают электронику, она принадлежит самим сотрудникам. Из-за чего специалисты несут дополнительные финансовые траты на интернет, амортизацию устройства, покупку программного обеспечения и лицензий.

Такой подход создает нагрузку не только на дистанционных сотрудников, но и на тех, кто работает на территории работодателя. Поэтому депутаты хотят прописать в законе справедливую компенсацию таких расходов.

«Работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта уверены, что оснований для выплат, которые перечислены в ст. 188 ТК, недостаточно. Действующие нормы не обязывают работодателя включать в трудовой договор условия о возмещении расходов работника.

В случае принятия закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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