Компенсация расходов на использование собственного имущества дистанционным работникам в 2025: порядок, налоги, размеры

НК лимитирует размер не облагаемой НДФЛ компенсации дистанционщику. Согласно абз. 12 п. 1 ст. 217 НК, этот лимит составляет не более 35 руб. за рабочий день — или же в сумме расходов, которые документально подтверждены.

На всякий случай уточним, что речь идет о том, чтобы дистанционщик получил возмещение за использование или личных, или арендованных объектов:

оборудования;

ПО;

технических средств;

средств защиты информации и т. п.

Буквальное прочтение этой нормы дает основания полагать, что если нет документального подтверждения расходов, то 35 руб. за рабочий день — это «потолок» необлагаемой компенсации за использование всех видов имущества.

Например, ваш удаленный контент-менеджер И.И. Иванов использует для работы ноутбук, роутер, сканер, облачное ПО для обработки графических изображений. Если иное не подтверждено документально, то необлагаемая сумма составляет 35 руб/день за все.

Вы можете установить повышенные размеры компенсаций, просто все, что больше указанного лимита, будет за ваш счет как работодателя.