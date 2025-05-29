Налоговики: «мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации, все будет происходить автоматически»

Для бизнеса обещают снизить административную нагрузку и поменять акцент с выездных проверок на риск-ориентированный подход, профилактику нарушений и автоматизацию.

В рамках Кавказского инвестиционного форума налоговики рассказали о стратегии снижения нагрузки на бизнес.

Речь идет о смещении акцента с выездных проверок на риск-ориентированный подход, профилактику нарушений и автоматизацию процессов – чтобы избежать чрезмерного контроля. Так бизнес будет работать в справедливых условиях, а государство сосредоточится на поддержке добросовестных компаний.

О передовых технологиях ФНС рассказала глава УФНС по Ставропольскому краю Елена Афонина.

«Мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации, все будет происходить автоматически – это планы на долгосрочную перспективу. Такой подход снизит издержки налогоплательщиков и государства, обеспечит прозрачность и доверие», — заявила Афонина.

Например, автоматизированная система АСК НДС-2 выявляет рисковые НДС-декларации, подсказывая инспектору и предпринимателю, как реагировать на риски. Технологии онлайн-касс позволяют оперативно выявлять риски за счет автоматического отслеживания транзакций и анализа чеков в режиме реального времени.

Электронные сервисы позволяют решить вопросы без личного обращения в налоговую:

в сервисе «Офис экспортера» — можно подтвердить нулевую ставку по НДС без бумажных документов, сформировать электронный реестр со сведениями из декларации на товары и перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;

сервис «Прозрачный бизнес» — раскрывает данные о контрагентах, что позволяет отсеять фирмы-однодневки.

Сервисы оценки юрлиц и ИП и данные раздела «Как меня видит налоговая» помогают предпринимателям оценить собственные риски и риски партнеров.

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