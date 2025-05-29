Долги по зарплатам выросли почти до 1,5 млрд рублей

На конец апреля 2025 года работодатели задолжали своим сотрудникам 1 млрд 481,9 млн рублей. По сравнению с мартом 2025 года, сумма выросла на 33,8 млн рублей или на 2,3%.
Больше всего должников по зарплатам в области строительства (48,1%), в сфере обрабатывающих производств (18,2%), в водоснабжении, водоотведении, утилизации отходов (10,1%).
Об этом сказано на сайте Росстата.
Работодатели из Тверской области накопили больше всего долгов — 860 млн рублей, тогда как компании из Москвы задолжали сотрудникам 337 млн.
С начала 2025 года у Росстата изменилась методика оценки просрочек по зарплате. Также информацию стали публиковать в конце каждого месяц по всем компаниями, кроме малого бизнеса. Раньше сведения размещали 1-го числа и в выборку входили не все предприятия.
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Комментарии7
Может, это заговор?
Вот эта фраза самая интересная оказалась! По крайней мере для меня.
А какова вообще должна быть методика оценки просрочки, когда существует задолженность по невыплаченной зарплате?
Неужели как-то можно так отрегулировать в этой МЕТОДИКЕ, что по одному регламенту мне должны , пусть мои 20 тыщ, а по другой методике - уже и не должны ????
Росстат значительно расширил круг субъектов, предоставляющих сведения о невыплаченных заработных платах. Информация об этом размещена на официальном веб-ресурсе ведомства. Начиная с 1 февраля 2025 года, данные о просроченной задолженности предприятий публикуются на портале ведомства в конце каждого отчетного месяца, охватывая все виды экономической деятельности. Прежде сведения предоставлялись на первое число каждого месяца и основывались на ограниченном числе организаций.
Хуже, если по старой методике должны Вам, а по новой-Вы!
ааааааа, то есть эти 1,5 лярда - это ещё не по всем ?
А для нафига тогда подобную хрень вообще собирать?
Не, я понимаю, что по большинству показателей не обязательно собирать сведения сплошным методом по всем предприятиям. Достаточно сделать это по оределённой выборке, лишь бы эта выборка была репрезентативной.
Но о просроченной задолженности, для подобных заявлений, взять сведения у части, заранее зная о том, что некоторая часть из них предоставит не совсем достоверные сведения... а то и вовсе сделает вид, что всё нормально....
И что тогда вообще означает эта цифра? Задолженность тех, кто всё же решил о ней заявить?
Ну тогда так и говорите!
те, кто не смог не признаться