Долги по зарплатам выросли почти до 1,5 млрд рублей

Больше всего долгов в 2025 году набрали компании из Тверской области: они должны выплатить сотрудникам заплату на 860 млн рублей.

На конец апреля 2025 года работодатели задолжали своим сотрудникам 1 млрд 481,9 млн рублей. По сравнению с мартом 2025 года, сумма выросла на 33,8 млн рублей или на 2,3%.

Больше всего должников по зарплатам в области строительства (48,1%), в сфере обрабатывающих производств (18,2%), в водоснабжении, водоотведении, утилизации отходов (10,1%).

Об этом сказано на сайте Росстата.

Работодатели из Тверской области накопили больше всего долгов — 860 млн рублей, тогда как компании из Москвы задолжали сотрудникам 337 млн.

С начала 2025 года у Росстата изменилась методика оценки просрочек по зарплате. Также информацию стали публиковать в конце каждого месяц по всем компаниями, кроме малого бизнеса. Раньше сведения размещали 1-го числа и в выборку входили не все предприятия.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.