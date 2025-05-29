〽 Сайт Роскомнадзора рухнул от наплыва уведомлений. Опрос

Бухгалтеры негодуют: осталось два дня, чтобы подать уведомления о работе с персональными данными в 2025 году, а сайт РКН «лежит».

Чтобы успеть до 30 мая 2025 года подать уведомления в Роскомнадзор, операторы персональных данных перегрузили сайт ведомства. Он «упал» из-за большого числа желающих не нарваться на штраф до 300 тыс. рублей. Причем это касается всех: от крупных компаний до ИП и самозанятых.

Если сайт до 30 мая не будет работать, операторы персональных данных начнут отправлять уведомления в бумажном виде.

29 мая 2025 года сайт Роскомнадзора работает с перебоями: проблемы возникают с подписью документов и сохранением черновиков. На сайте сообщают, что время ответа сервиса может быть увеличено, «если не удается подать уведомление, попробуйте немного позже».

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» тема уведомлений в РКН стала самой обсуждаемой. Кто-то спешит с заполнением и подачей документов, нервничает из-за поломок на сайте. А другие бухгалтеры решили успокоиться и подать все документы «после ажиотажа». Кто-то вообще впервые осознал, что он — оператор персданных, и об этом надо уведомить РКН.