〽 Сайт Роскомнадзора рухнул от наплыва уведомлений. Опрос

Чтобы успеть до 30 мая 2025 года подать уведомления в Роскомнадзор, операторы персональных данных перегрузили сайт ведомства. Он «упал» из-за большого числа желающих не нарваться на штраф до 300 тыс. рублей. Причем это касается всех: от крупных компаний до ИП и самозанятых.
Если сайт до 30 мая не будет работать, операторы персональных данных начнут отправлять уведомления в бумажном виде.
29 мая 2025 года сайт Роскомнадзора работает с перебоями: проблемы возникают с подписью документов и сохранением черновиков. На сайте сообщают, что время ответа сервиса может быть увеличено, «если не удается подать уведомление, попробуйте немного позже».
В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» тема уведомлений в РКН стала самой обсуждаемой. Кто-то спешит с заполнением и подачей документов, нервничает из-за поломок на сайте. А другие бухгалтеры решили успокоиться и подать все документы «после ажиотажа». Кто-то вообще впервые осознал, что он — оператор персданных, и об этом надо уведомить РКН.
А вы уже отправили уведомление в РКН о работе с персданными?
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Комментарии6
Ожидаемо, предсказуемо.
Цифровизация, как обычно, показала свой звериный оскал.
Да, кто-то делает это уведомление в последний момент. Но нигде не сказано, что накануне наступления срока нельзя подавать документ. Поэтому обычные предприниматели чухнулись именно ближе к концу срока.
Плюс, не забываем, что количество неналоговых обязанностей таково, что упомнить, отследить, проконтролировать всё то ,что надо сделать, просто невозможно. Если крупные организации имеют разные департаменты для того, чтобы держать руку на пульсе, то у МСП нет даже юриста. И все, что нужно делать в отношениях между бизнесом и государством, чудесным образом ложится на бухгалтера.
А он до сих пор лежит?
Еще как 😁
Лежит... это уже стандартная история... Даже в бумажном виде отправить- с сайта невозможно скачать форму