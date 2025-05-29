Роструд объяснил, как правильно оформить согласие работника на наставничество

Чтобы стать наставником, работник должен дать письменное согласие. Это можно сделать в любой форме.

Для оформления наставничества работник должен дать письменное согласие, поясняет Роструд в письме от 06.05.2025 № ПГ/08518-6-1.

Зафиксировать его можно в любой форме: например, если работник напишет об этом в приказе о поручении наставничества или в предложении работодателя о выполнении такой работы.

Также согласие можно зафиксировать путем подписания трудового договора или допсоглашения к нему, в которых есть условие о наставничестве: ч. 2 ст. 351.8 ТК.

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