Субсидии за найм отдельных категорий заплатят в три этапа – СФР

Размер субсидии на одного работника составляет 3 МРОТ. Первую часть дадут через месяц после трудоустройства, последнюю – через полгода.

ИП, коммерческие и некоммерческие организации могут получить субсидии за трудоустройство отдельных категорий соискателей, напоминает СФР.

Работодатели получат от Соцфонда частичную компенсацию расходов на зарплату, если примут на работу ветеранов СВО, людей с инвалидностью, уволенных с военной службы, одиноких родителей, многодетных.

Размер субсидии составляет 3 МРОТ, то есть 67 320 руб., умноженные на страховые взносы и районный коэффициент.

Эту сумму выплатят не сразу, а тремя равными частями после оформления работника: через месяц, 3 и 6 месяцев.

Если работника с инвалидностью трудоустроит работодатель или учредитель компании с инвалидностью, субсидию дадут в увеличенном размере — 6 МРОТ, или 134 640 руб.

Как проведут выплаты:

1 МРОТ — через месяц работы;

2 МРОТ — через 3 месяца;

3 МРОТ — через 6 месяцев работы.

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