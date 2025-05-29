Субсидии за найм отдельных категорий заплатят в три этапа – СФР

ИП, коммерческие и некоммерческие организации могут получить субсидии за трудоустройство отдельных категорий соискателей, напоминает СФР.
Работодатели получат от Соцфонда частичную компенсацию расходов на зарплату, если примут на работу ветеранов СВО, людей с инвалидностью, уволенных с военной службы, одиноких родителей, многодетных.
Размер субсидии составляет 3 МРОТ, то есть 67 320 руб., умноженные на страховые взносы и районный коэффициент.
Эту сумму выплатят не сразу, а тремя равными частями после оформления работника: через месяц, 3 и 6 месяцев.
Если работника с инвалидностью трудоустроит работодатель или учредитель компании с инвалидностью, субсидию дадут в увеличенном размере — 6 МРОТ, или 134 640 руб.
Как проведут выплаты:
1 МРОТ — через месяц работы;
2 МРОТ — через 3 месяца;
3 МРОТ — через 6 месяцев работы.
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