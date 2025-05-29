При описании объекта закупки нельзя ограничивать количество участников – ФАС

Описание объекта закупки не должно содержать требования, ограничивающие число участников. На это указала ФАС в письме от 26 мая 2025 № ГР/48883/25.
В описании не должно быть требований или указаний, которые касаются:
товарных знаков;
знаков обслуживания;
фирменных наименований;
патентов;
полезных моделей;
промышленных образцов;
наименования страны происхождения.
В некоторых случая указать товарный знак можно:
вместе со словами «или эквивалент» либо если товар несовместим с другими товарными знаками;
при закупках запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию.
Это письмо ФАС разослала в территориальные органы.
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