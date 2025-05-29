При описании объекта закупки нельзя ограничивать количество участников – ФАС

Конкретные товарные знаки могут быть в описании объекта закупки только в конкретных случаях.

Описание объекта закупки не должно содержать требования, ограничивающие число участников. На это указала ФАС в письме от 26 мая 2025 № ГР/48883/25.

В описании не должно быть требований или указаний, которые касаются:

товарных знаков;

знаков обслуживания;

фирменных наименований;

патентов;

полезных моделей;

промышленных образцов;

наименования страны происхождения.

В некоторых случая указать товарный знак можно:

вместе со словами «или эквивалент» либо если товар несовместим с другими товарными знаками;

при закупках запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию.

Это письмо ФАС разослала в территориальные органы.

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