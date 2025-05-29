Курс юаня упал до минимума с июня 2024 года

Впервые с июня 2024 года юань на Мосбирже торгуется за 10,9 рубля.

29 мая 2025 года курс юаня на Московской бирже упал на 0,91% — до 10,9 рубля. Это минимальное значение с июня 2024 года.

Кроме того, впервые расчетный курс доллара опустился ниже отметки в 79 рублей: он составил 78,77 рубля.

На 29 мая 2025 года Центробанк установил официальный курс юаня в 11,05 рубля, доллара — 79,6 рубля, а евро — 90,3 рубля.

По данным «Финам», межбанковский курс доллара упал до 77,8 рублей, это произошло впервые с 31 мая 2023 года.

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