Центробанк изменит подход к проверкам

Банк России планирует внести изменения в инструкцию от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц».

В списке изменений — отмена трехлетней периодичности проверок для кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, крупных страховщиков и профучастников рынка ценных бумаг, операторов платежных систем, бюро кредитных историй и организаторов торговли.

«Проверки участников финансового рынка будут проводиться исходя из надзорной потребности и оценки информации об их деятельности. Таким образом, Банк России полностью перейдет к риск-ориентированной модели планирования проверок», — сказано на сайте ЦБ.

Также проект предусматривает, что в уведомление о проведении проверки будет добавлена дата ее предполагаемого начала. А совет директоров должны ознакомить с актом о воспрепятствовании проведению проверки.

Кроме того, у руководителя филиала иностранного банка будет два дня, чтобы ознакомиться с актом проверки достоверности учета и отражения обязательств и требований в отчетности или иной информации, которая нужна для расчета размера обязательных резервов.