Вклады на три года могут освободить от налогов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что планирует внести законопроект, который освободит от НДФЛ проценты по трехлетним вкладам.
«В ближайшее время мы такой законопроект внесем, и соответствующие решения будут приняты», — сказал Аксаков.
В 2024 году Минфин предлагал отменить налог на проценты для вкладов сроком от одного года. Тогда речь шла о том, чтобы включить такие доходы в необлагаемую базу за периоды начисления процентов.
Сейчас налог со вкладов нужно платить, если превысить необлагаемую сумму. Она меняется в зависимости от максимальной ключевой ставки за год. Например, при ставке 21% налогом не будут облагаться проценты в размере 210 тыс. рублей. В этой сумме учитывают выплаты со вкладов во всех банках.
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