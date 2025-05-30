По госпрограммам перевыполнили больше половины ключевых показателей – Мишустин

Премьер-министр рассказал об итогах реализации на 2025 год госпрограмм. Эффективность четырех из них достигла 100%.

В 2024 году эффективность 75% госпрограмм была выше 90%, а по четырем достигла 100%. Это в два раза выше показателей 2023 года, сказал глава правительства Михаил Мишутин.

«Подчеркну, что в целом достижение целевых значений госпрограмм улучшилось. Важно и дальше сохранять такую тенденцию», – заявил Мишустин.

Лидерами по эффективности среди госпрограмма стали:

«Комплексное развитие сельских территорий»;

«Строительство»;

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Более половины ключевых показателей госпрограмм удалось перевыполнить.

«Например, каждая вторая семья, заключившая социальный контракт, после его окончания смогла самостоятельно обеспечить себе повышенный доход», — добавил премьер.

Госпрограммы – это закрепленные в бюджете мероприятия и инструменты под контролем Правительства. Они действуют в важнейших отраслях экономики, с которыми связаны многие высокотехнологичные проекты.

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