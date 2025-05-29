Дефицит бюджета сокращается уже третий год, а экономика выросла на 4,3%

Кабмин обсудил исполнение бюджета в 2024 году. Госдолг снизился, а диверсификация экономики усилилась.

Глава Правительства рассказал об исполнении бюджета в 2024 году.

«Доходы бюджета превысили 36 трлн рублей. Третий год подряд сокращается дефицит, он составил 1,7%. Удалось сделать еще комфортнее величину государственного долга, снизив ее до уровня ниже 14,5% ВВП», — заявил Михаил Мишустин.

Продолжилось укрепление диверсификации российской экономики за счет увеличения веса ненефтегазового комплекса: машиностроения, строительного сектора, сельского хозяйства, сферы услуг. Это благоприятно сказалось на сбалансированности бюджета. Названые сферы обеспечили 70% бюджетных доходов.

На экономическую картину прошлого года повлияли:

положительный эффект от уже сформированных новых логистических маршрутов;

высокий внутренний спрос;

заполнение свободных ниш после ухода из России бизнеса из недружественных стран.

Кабмин продолжил совершенствовать меры государственной помощи, благодаря чему обеспечили рост экономики на 4,3%.

Заявлено, что господдержка позволила снизить инфляцию, сохранить инвестиционную активность предприятий, доходы россиян и расходы бюджета, нацеленные на выполнение всех обязательств в социальной сфере.

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