Треть работодателей готовы повысить зарплату, чтобы сотрудник отказался от подработки

78% респондентов считают, что подработка — это прежде всего следствие нехватки зарплаты. Люди берутся за дополнительную работу, чтобы покрыть базовые потребности и повысить уровень дохода. Именно поэтому работодатели готовы пересматривать условия труда.
Об этом говорит усская исследование Русской Школы Управления (РШУ), его результаты есть у «Клерка».
Многие компании видят в подработках серьезную угрозу:
51% опрошенных — уверены, что подработка снижает продуктивность сотрудника, так как он одновременно распределяет энергию и внимание между несколькими задачами;
47% руководителей считают, что из-за такой повышенной нагрузки человек быстрее выгорает.
Но большое число работодателей видит в подработке и потенциальную пользу для компании: 76% отметили, что если сотрудник использует полученные на подработке знания и навыки в основной работе, это может положительно сказаться на бизнесе. Лишь 24% уверены, что дополнительная занятость приносит выгоду только самому работнику.
Подработки могут влиять и на атмосферу внутри компании. Но оценки работодателей здесь неоднозначны:
26% — считают, что подработки положительно сказываются на коллективе, так как сотрудники делятся новыми кейсами, идеями и опытом из других сфер;
23% — видят угрозу вовлеченности, сотрудники теряют интерес к жизни компании и сосредотачиваются только на собственных задачах.
51% полагают, что подработка — это личное дело, которое не влияет на атмосферу в компании.
«Подработки сотрудников — это не вызов, а индикатор, который показывает, где компании недодают: в зарплате, в развитии, в смысле работы. Если человек ищет внешние проекты, значит, чего-то не хватает внутри. Поэтому вместо запретов или контроля разумнее задать себе вопрос: что мы можем изменить, чтобы сотрудник хотел расти вместе с нами?
Само по себе желание развиваться, пробовать новое — это ресурс, а не угроза. И важно направлять это желание в нужное русло. Компании, которые умеют с этим работать, выигрывают: они получают мотивированных, гибких и опытных специалистов, которые приносят свежие идеи и смотрят на задачи шире», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.
Ранее мы сообщали, что 20% работодателей готовы уволить сотрудника за подработку у конкурента.
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