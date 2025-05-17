20% работодателей готовы уволить сотрудника за подработку у конкурента

Чаще всего руководители узнают о подработке напрямую от сотрудников — об этом заявили 51% респондентов.

Почти половина (45%) узнают случайно — через соцсети или от других коллег. И лишь 4% специально проверяют различные документы, чтобы получить такую информацию.

Большинство руководителей спокойно относятся к тому, что сотрудник не афиширует свои подработки: 67% считают, что это личное дело каждого. Но 33% признались, что такое поведение подрывает их доверие.

Это результаты опроса Русской Школы Управления (РШУ) представителей бизнеса и HR-специалистов, пресс-релиз есть у «Клерка».

При этом отношение работодателей напрямую зависит от вида подработки. Многим не нравится, когда сотрудник работает в другой компании по той же специальности:

27% — считают такую подработку плюсом, это дополнительный опыт;

37% — относятся нейтрально;

36% — негативно, это нелояльность.

Если же подработка у компаний-конкурентов, то:

72% респондентов — категорически против , считают это конфликтом интересов;

23% — допускают, если нет пересечений в задачах и проектах;

5% — готовы закрыть глаза даже при совпадении интересов.

20% руководителей готовы сразу уволить сотрудника, который подрабатывает у конкурента, даже если его обязанности там никак не связаны с основной работой.

При этом сами руководители (63%) согласны взять на подработку сотрудника другой компании, а 20% из них — даже если он работает у конкурента.

«Важно заранее установить рамки: можно ли подрабатывать, в каких сферах, при каких условиях. Это снижает риски и устраняет недосказанность. Наибольшие опасения вызывает работа на конкурентов или в схожей области — здесь встает вопрос конфликта интересов и утечки информации. Это уже про деловую этику и доверие. Поэтому руководитель должен не просто контролировать, а формировать прозрачную позицию по этим вопросам и включать ее в корпоративные стандарты», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 110 человек — представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах РФ.

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