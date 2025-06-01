Предприниматели побили рекорд по затратам на деловые поездки

Более 1 трлн рублей представители бизнес-сообщества потратили в 2024 году на командировки. В целом количество деловых поездок выросло на 15%, зарубежных – на 49%.

Объем рынка бизнес-тревел вырос на 27%.

В России преимущественно предприниматели посещали с деловым визитом Москву и Санкт-Петербург. Также в числе востребованных направлений Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Благовещенск, Казань, Нижний Новгород, Красноярск.

Об этом говорит свежая аналитика Союза агентств делового туризма (САД).

Активно развиваются и международные торговые отношения: высокая востребованы деловые поездки в Китай, Индию, Казахстан, Турцию, Беларусь, Сербию, Узбекистан, ОАЭ, Египет и Армению.

Возрос спрос российского бизнеса и на визиты в страны БРИКС. Наибольше число командировок было в Бразилию, Эфиопию и Индонезию.

Вот еще факты:

Средняя стоимость авиабилетов по России выросла на 15% и составила 21 913 рублей , на международные рейсы – сократилась на 0,5%.

Количество ночей в отелях на территории РФ на 10,3% превысило показатели 2023 года.

Международные командировки стали короче, что привело к сокращению ночей в зарубежных отелях на 8,2%.

Наибольшее количество бизнес-поездок за рубеж пришлось на страны БРИКС – спрос на авиабилеты в регион вырос на 74,7%.

«В любой стране ситуация на рынке бизнес-тревел является важнейшим индикатором деловой активности. Последние два года мы фиксировали растущую потребность российского бизнеса в поиске новых партнеров, логистических цепочек, заключении новых контрактов, а значит – в необходимости регулярных деловых поездок. Рынок делового туризма был готов к такому развитию событий, и это ярко подтверждают результаты 2024 года», – подчеркнул исполнительный директор САД Павел Васин.

Авиабилеты остаются самой большой статьей расходов в командировочном бюджете компаний.

Как и годом ранее, для каждой третьей командировки по России представители бизнеса выбирают поезда.

Средняя стоимость ночи в российском отеле подорожала на 12,2% и составила 5 666 рублей.

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