Минфин рассказал об актуальных мерах господдержки-2025 бизнеса: сейчас их около 600

Заявки принимают по 600 отборам для развития бизнеса, проекта или социальных инициатив. Субсидии дают на федеральном и на региональном уровнях.

Государство окажет помощь бизнесу и физлицам: на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки сейчас открыт прием заявок по 600 отборам. Участвовать можно с целью развития бизнеса или проекта, либо для реализации социальных инициатив, сообщает Минфин.

Отборы проводят на предоставление поддержки из федерального, региональных и местных бюджетов, а также для реализации соцзаказа.

Для ИП открыто около 200 конкурсов, для физлиц доступно более 70 отборов.

В июне 2025 завершат прием заявок по 500 отборам, организаторы рассмотрят их и определят победителей. Среди них такие конкурсы:

субсидия «Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G» (есть требования к уровню софинансирования, установлено ограничение до 1 победителя) – Минцифры;

гранты в форме субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий на базе круглогодичных молодежных образовательных центров (участвуют юрлица) — Росмолодежь;

гранты на реализацию проектов, в том числе по разработке технологических регламентов для приоритетной химической и биотехнологической продукции — Агентство по технологическому развитию;

субсидия на проведение НИОКР в инновационных проектах по созданию производства продукции в приоритетных отраслях промышленности — Центр поддержки инжиниринга и инноваций.

Чтобы подать заявку на портале, понадобится УКЭП, а физлицам – подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

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