ЦБ: единый QR-код начнет работать в дружественных государствах

Чтобы у туристов не было проблем с оплатой покупок в путешествиях по дружественным странам, ЦБ распространит единый QR-код и на них.

Оплачивать покупки с помощью единого QR-кода будет можно в путешествиях по дружественным странам. Первым разработку хочет внедрить Казахстан, также Россия ведет переговоры и с другими государствами.

«Нам уже известно о том, что в Казахстане тоже приняли решение создать универсальный QR-код. Это позволит быстрее устранить финансовые вопросы как россиянам, так и гражданам республики, использовать именно эти технологии для оплаты товаров в разных государствах», — сказал зампред Центробанка Алексей Гузнов.

В перспективе универсальный QR-код может появиться не только в странах СНГ, но и в Турции, Индии.

Процесс оплаты для клиента не изменится, он сможет отсканировать QR-код, перейти по ссылке на страницу, где нужно выбрать удобное средство платежа и оплатить покупку. В других странах изменения коснутся только механизмов интеграции.

«ЦБ предлагает сделать так, чтобы QR-код был один, универсальный, и человек не путался в их множестве, но мог при этом иметь большой выбор разных инструментов для оплаты с сохранением всех выгодных для себя бонусов и привилегий», — сказали в ЦБ.

Кассиру не придется спрашивать у покупателя, каким именно кодом он хочет оплатить, и не нужно тратить время на объяснение, как это сделать. Для бизнеса преимуществом будет снижение издержек на доработку кассового программного обеспечения.

Недавно мы писали, что единый QR-код планируют внедрить в России с 1 июня 2026 года. Госдума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Согласно документу, филиалы иностранных банков в РФ должны будут наладить прием платежей по новому коду, равно как и торговые предприятия. Чтобы все успели установить нужное оборудование и программное обеспечение, запуск назначили на середину 2026 года.

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