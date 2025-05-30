Продавцы теряют интерес к маркетплейсам из-за высокой конкуренции и насыщения рынка

С 2022 года число новых регистраций на маркетплейсах становится все меньше. Предприниматели опасаются конкуренции на маркетплейсах.

В 2024 году на маркетплейсах зарегистрировалось 194,4 тыс. новых продавцов. Это на 7% меньше, чем в 2023 году.

Число новых регистраций в сфере онлайн-торговли заметно росло с 2019 по 2021 годы, причем в 2021 году рост составил 323%. С 2022 года темпы начали сокращаться на 20%, в 2023 году снижение составило 30%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование банка «Точка»

Аналитики считают, что изменения связаны с насыщением рынка и возросшей конкуренций.

В 2024 году число активных селлеров на Wildberries выросло на 22%, с Ozon к концу 2024 года сотрудничали свыше 600 тыс. предпринимателей, что на треть больше, чем в 2023 году.

В Ассоциации представителей электронной торговли рассказали, что предпринимателям по-прежнему проще выйти на маркетплейсы с готовой инфраструктурой, чем создавать собственный интернет-магазин с нуля.

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