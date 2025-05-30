Участники международных групп компаний будут платить налог на прибыль по новым правилам

Для участников МГК Минфин предлагает установить минимальную ставку в 15%.

Минфин предлагает установить новые правила уплаты налога на прибыль российскими участниками международных групп компаний (МГК). Такой законопроект о внесении изменений в НК опубликован на портале проектов нормативных актов.

С 1 января 2024 года большинство стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ввели в действие правило минимального налогообложения прибыли международных групп компаний: не менее 15%.

Минфин предлагает внести в НК изменения, которые установят порядок уплаты налога на прибыль российским участникам МГК в размере, достаточном для достижения минимального уровня в 15%. Сумма налога, рассчитанная по ставке 5%, будет зачисляться в федеральный бюджет, а налог, рассчитанный по ставке 10%, — в бюджеты субъектов РФ.

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль участниками МГК установят в новой ст. 288.5 НК.

Если закон примут, новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

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