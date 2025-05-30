📃 Не получается отправить уведомление на сайте РКН — скачайте бесплатно на «Клерке» и заполняйте бланк на бумаге!

Мы собрали все официальные в 2025 году бланки уведомлений об обработке персональных данных, чтобы вы могли их бесплатно скачать, распечатать, заполнить и отправить в Роскомнадзор, пока сайт ведомства работает с перебоями.

Большинство предпринимателей и компаний никак не могут добиться ответа от сайта Роскомнадзора при подаче уведомлений об обработке персональных данных. Про падение сайта РКН мы сообщали здесь. А 30 мая 2025 года уже вступает в силу закон с новыми штрафами до 300 тыс. рублей. К ответственности привлекут тех, кто работает с персданными без уведомлений.

«Клерк» подготовил все официальные бланки уведомлений, которые нужно отправить в Роскомнадзор. Если не получается это сделать через его сайт, заполняйте на бумаге и отравляйте по почте!

Все три формы, которые могут понадобиться, утверждены приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180:

Отправить уведомление можно через сайт Почты электронным заказным письмом.

Кстати, на «Клерке» появился инструмент для проверки сайта на наличие cookies и метрических программ, который обезопасит от штрафов Роскомнадзора.

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