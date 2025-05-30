АУРЭК: новые ОКВЭД для владельцев ПВЗ — шанс получать адресную господдержку

Участники рынка e-commerce поддержали идею ввести свои ОКВЭД для собственников ПВЗ. Так предпринимателям будет доступно больше льгот и субсидий.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) поддержала предложение установить для ПВЗ свои ОКВЭД. Так предприниматели смогут получать больше адресных мер поддержки, налоговых льгот и субсидий.

Как пишет АУРЭК, зачастую предприниматели открывают пункты выдачи заказов в отдаленных местностях, куда розничной торговле очень сложно добраться. Запуск таких ПВЗ «носит характер социального предпринимательства».

«Открывая ПВЗ в отдаленных населенных пунктах или населенных пунктах с населением, число которого не обеспечит необходимые для устойчивого дохода обороты, предприниматели остро нуждаются в дополнительных мерах поддержки», — сказано в телеграм-канале АУРЭК.

Недавно мы писали, что Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложил министру экономического развития Максиму Решетникову установить специальные ОКВЭД для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

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