👌 Заключение договора возмездного оказания услуг после увольнения не мешает получить от бывшего работодателя средний заработок за второй месяц

Работнику, уволенному при ликвидации организации или ИП либо сокращении штата, должны выплатить средний заработок за второй месяц, если он не трудоустроился.

После увольнения из-за закрытия компании или ИП (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК) работнику выплачивают выходное пособие в размере среднего месячного заработка. А если он не устроился на другую работу в течение месяца – то такое пособие платят и за второй месяц: ч. 2 ст. 178 ТК.

И если уволенный заключит договор возмездного оказания услуг (ГПХ) с иным лицом, он все равно имеет право получить средний заработок за второй месяц.

«Получить средний заработок за второй месяц после увольнения в связи с сокращением численности или штата организации вы будет вправе в том случае, если предоставите работодателю трудовую книжку, в которой будет отсутствовать запись о Вашем трудоустройстве после увольнения», — уточняет Роструд.

То есть важен факт именно трудовых отношения. А при договоре ГПХ они не возникают.

Вставать на учет в центр занятости населения при этом не обязательно, но это нужно сделать, чтобы получить средний заработок за третий месяц, если за два месяца после увольнения работник не трудоустроился: ч. 3 ст. 178 ТК.

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