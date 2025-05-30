B2B-продавцы смогут сами доставлять заказы покупателям-юрлицам: Wildberries запустит модель поставок DBS

B2B-продавцы (от бизнеса бизнесу) смогут продавать товары по новой модели «Витрина». Покупатели могут переключиться в режим юрлица в личном кабинете на ВБ.

B2B-покупатели смогут оформить доставку до двери при создании заказов от имени юрлица на платформе «Wildberries для бизнеса». Компания РВБ (Объединенная Wildberries + Russ) даст возможность B2B-продавцам продавать товары ИП и юрлицам по модели «Витрина» (DBS – доставка силами продавца).

Участвовать в тестировании новой модели могут все российские продавцы, зарегистрированные на платформе. Они будут управлять логистикой и доставкой, предоставляя автоматически оформленные электронные документы на B2B-доставку — так же, как и на продажу товара.

Оформить заказ как B2B-покупатель можно на платформе, переключившись кнопкой «Покупайте как бизнес» в личном профиле на ВБ. Если доставка у продавца платная, после оформления заказа маркетплейс оформит покупателю общий счет-оферту со стоимостью товаров и доставки.

После оплаты счета продавец получит сборочное задание, как в обычной модели DBS. Когда заказ доставят, Wildberries автоматически сформирует от имени продавца универсальный передаточный документ (УПД) на доставку, учитывая выбранную опцию возврата НДС.

Подробнее о том, как выбрать лучший вид доставки товара для селлера, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».

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