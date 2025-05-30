Нейросеть может помочь бухгалтеру с проверкой кредиторов

Бухгалтер может выгрузить из программы 1С нужные таблицы и попросить нейросеть проанализировать данные по интересующим параметрам. Например, вычислить заблокированные счета.

Профессия бухгалтера начала меняться с появлением искусственного интеллекта (ИИ). Пока что нейросеть не конкурент специалисту по учету, а помощник в рутинной работе.

ИИ может каждый день проверять информацию о кредиторах компании: отслеживать изменения реквизитов, статусы отчетов. Пока что нет прямой интеграции нейросетей в 1С, поэтому бухгалтеру нужно выгрузить интересующие таблицы данных, а также попросить ИИ сравнить информацию по заданным критериям. Например, найти заблокированные счета.

Также ИИ может автоматически следить за долгами и сроками их погашения.

Если вы умеете использовать ИИ в работе, то сможете увеличить свой доход и надолго остаться востребованным специалистом. Узнайте больше о том, как работать с нейросетью, на бесплатном вебинаре «Профессия “бухгалтер” в условиях ИИ. Как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать». Он состоится 11 июня в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

Как будет развиваться профессия Бухгалтер в ближайшем будущем. На чем сейчас зарабатывает бухгалтер и на чем можно будет зарабатывать. ИИ в помощь бухгалтеру: как в разы сократить свой объем работы. Примеры задач и их выполнения в DeepSeek, Алиса, Gwen, Perplexity. Как и зачем бухгалтеру развивать свой личный бренд. Как бухгалтеру зарабатывать больше.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 11 июня в 11:00 мск!