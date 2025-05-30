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Интернет и IT

💬 В России хотят создать свой национальный мессенджер

Чтобы вытеснить «небезопасные» иностранные мессенджеры, в России создадут свою цифровую экосистему.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассказал о планах создать национальный мессенджер. В нем будут использовать только отечественные разработки.

Мессенджер станет частью национального многофункционального сервиса, а по сути, экосистемой, которая будет способна конкурировать с иностранными разработками.

Сервис позволит не носить с собой бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. В будущем это коснется и других документов: дипломов об образовании, полиса ОМС и водительского удостоверения.

«Появление национального мессенджера обусловлено вызовами времени. Укрепление цифрового суверенитета и лидерства — это необходимость», — написал Сергей Боярский в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что в планах — создать новые возможности, а не запреты, поэтому WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремисткой и запрещена в РФ) и Telegram могут продолжать работать, но теперь уже «при условии безусловного выполнения требований наших законов».

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Автор

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Комментарии

4
  • Алейда

    Чтобы вытеснить «небезопасные» иностранные мессенджеры, в России создадут свою цифровую экосистему.

    Создадим свой небезопасный мессенджер на радость мошенникам. Если получится)

    А можно не надо?

    • Ирина Е
      Специалист

      Помнится уже пытались проталкивать идею соединить госуслуги и ВКонтакте, чтобы аккаунтом из ВК можно было везде авторизовываться.

  • Светлана

    Потратить кучу денег и на выходе получить кучу никому не нужного хлама

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