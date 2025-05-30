Минэкономразвития «дорастит» малый технологичный бизнес под гарантированный спрос крупных заказчиков

Запущена грантовая программа на 2025 год по выводу МТК на крупный рынок. Бизнесу дадут до 250 млн рублей на создание технологического продукта и его коммерциализацию.

Минэкономразвития и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» начали принимать заявки на участие в грантовой программе «доращивания» поставщиков корпораций, сообщается на сайте Минэкономики.

Поддержка рассчитана на малые технологические компании (МТК), дорабатывающие свои решения с учетом реальных потребностей рынка. Задача программы – помочь МТК доработать технологическую продукцию под гарантированный спрос крупных заказчиков. Власти обещают комплексную поддержку при создании и испытании образцов продукта, расширении производства, сертификации и опытно-промышленной эксплуатации, а также доработке решений под конкретные техзадания.

«Мы предлагаем для МТК понятный и эффективный инструмент для роста. С целью расширения пула участников и создания максимально благоприятных условий для выхода перспективных компаний на крупный рынок снизили входной порог выручки для МТК до 100 млн рублей. Размер поддержки — до 250 млн рублей в зависимости от масштаба и зрелости проекта. В свою очередь, компании должны создать производство технологического продукта в течение срока бюджетного финансирования, который составляет три года, а за следующие три года достичь показателя по коммерциализации продукта, в пять раз превышающего размер гранта», — рассказал первый замглавы Минэкономики Максим Колесников.

Корпорации вовлечены в отбор и мониторинг проектов. Они обеспечивают спрос, утверждают технические требования и участвуют в приемке результатов. Программа уже доказала эффективность: поддержку получили 80 компаний на общую сумму более 12,4 млрд рублей.

В 2025 году приоритет отдадут финансированию технологических продуктов, коды ОКПД2 которых включены в перечень приоритетных проектов технологического суверенитета.

Подать заявку можно на сайте Центра поддержки инжиниринга и инноваций до 15 сентября включительно.

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