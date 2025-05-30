🏡 К концу весны 2025 спрос на аренду загородной недвижимости вырос в два раза

В регионах России с городами-миллионниками резко сократилось предложение по аренде загородной недвижимости. Почти везде выросли цены на такие дома.

Аналитический центр Домклик провел исследование трендов на рынке долгосрочной аренды загородной недвижимости. Анализировали регионы РФ, в которых есть города-миллионники.

«Во всех изученных регионах зафиксировано значительное сокращение объема предложения. В 13 из 16 регионов оно снизилось на 50% и более. Такое положение дел к началу лета на рынке косвенно свидетельствует о сильном росте спроса на загородную аренду в этом году. Помимо сезонных факторов, на рост рынка загородной аренды влияет и стремительное развитие внутреннего туризма», — говорится в результатах исследования.

Цены выросли во всех регионах, кроме Воронежской (-12%) и Новосибирской областей (+0%).

Больше всего цены выросли в Татарстане – на 31%, Московской области – на 20%, Нижегородской области – на 17%.

Минимальный прирост цен зафиксировали в Ленинградской и Волгоградской областях: по 3%. Также не сильно выросли цены в Свердловской области и Башкортостане (по 4%) и в Краснодарском крае (5%).

Лидером по объему предложения стала Московская область. Там сконцентрировано 34% всего предложения по загородной аренде в регионах с городами-миллионниками. В Краснодарском крае – 21%, в Ленинградской области – 13%.

Самые дорогие загородные дома расположены в Ленинградской области (77 тыс. руб.) и Подмосковье (75,7 тыс. руб.). Дешевле всего снять загородную недвижимость в Омской области: она обойдется в 23,4 тыс. руб. за месяц.

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