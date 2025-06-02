Минфин предложит установить для холдингов единую ставку налога на прибыль

Минфин хочет ввести единую минимальную ставку налога на прибыль в размере 15%. Ее будут платить только участники международных групп компаний (МГК), на которых которых действуют правила международного налогообложения Pillar II. Из этого налога 10% пойдет в региональные бюджеты, а 5% — в федеральный.

Ожидается, что единая ставка коснется МГК с иностранными материнскими компаниями, а также холдингов, участники которых — налоговые резиденты государств, принявших нормы модельного законодательства Pillar II. Например, это затронет группы компаний с эффективной минимальной ставкой менее 15%. Показатель считается как отношение налога к сумме прибыли, пишут «Ведомости».

Согласно правилам Pillar II, компании в составе МГК с оборотом свыше 750 млн евро в год должны платить налог на прибыль по минимальной эффективной ставке 15%. Если в юрисдикции налог будет ниже минимального значения, то холдингу придется доплатить разницу в бюджет государства, где зарегистрирована материнская компания.

Смысл в том, чтобы международным группа компаний было невыгодно перемещать прибыль в низконалоговые юрисдикции.

Минфин будет внимательно изучать декларации компаний, которые могут попасть под правила Pillar II. Власти будут применять меры, если выяснится, что в 2024 году бизнес уплатил налог с российской налоговой базы за рубежом.

«Да, сейчас международный обмен финансовой информацией ограничен, но все эти данные достаточно публичные, и мы все равно об этом узнаем», — сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

В России общая ставка налога на прибыль 25%, но ее можно снизить, если применять специальные режимы или пользоваться отраслевыми льготами. Большинство стран из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1 января 2024 года решили облагать прибыль МГК по ставке не ниже 15%. В ОЭСР входят 38 государства, но Россия к ней не присоединилась, процесс прекратили в феврале 2022 года.