ЦОК КПП Кадр 02.06 Мобильный
Налог на прибыль

Минфин предложит установить для холдингов единую ставку налога на прибыль

Власти внимательно проверят бизнес, который может попасть под правила международного налогообложения Pillar II.

Минфин хочет ввести единую минимальную ставку налога на прибыль в размере 15%. Ее будут платить только участники международных групп компаний (МГК), на которых которых действуют правила международного налогообложения Pillar II. Из этого налога 10% пойдет в региональные бюджеты, а 5% — в федеральный.

Ожидается, что единая ставка коснется МГК с иностранными материнскими компаниями, а также холдингов, участники которых — налоговые резиденты государств, принявших нормы модельного законодательства Pillar II. Например, это затронет группы компаний с эффективной минимальной ставкой менее 15%. Показатель считается как отношение налога к сумме прибыли, пишут «Ведомости».

Согласно правилам Pillar II, компании в составе МГК с оборотом свыше 750 млн евро в год должны платить налог на прибыль по минимальной эффективной ставке 15%. Если в юрисдикции налог будет ниже минимального значения, то холдингу придется доплатить разницу в бюджет государства, где зарегистрирована материнская компания.

Смысл в том, чтобы международным группа компаний было невыгодно перемещать прибыль в низконалоговые юрисдикции.

Минфин будет внимательно изучать декларации компаний, которые могут попасть под правила Pillar II. Власти будут применять меры, если выяснится, что в 2024 году бизнес уплатил налог с российской налоговой базы за рубежом.

«Да, сейчас международный обмен финансовой информацией ограничен, но все эти данные достаточно публичные, и мы все равно об этом узнаем», — сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

В России общая ставка налога на прибыль 25%, но ее можно снизить, если применять специальные режимы или пользоваться отраслевыми льготами. Большинство стран из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1 января 2024 года решили облагать прибыль МГК по ставке не ниже 15%. В ОЭСР входят 38 государства, но Россия к ней не присоединилась, процесс прекратили в феврале 2022 года.

🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»

Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.

В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.

Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.

Купить онлайн-билет

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная avito От Авито
Премиум