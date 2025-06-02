Минпромторг: зарубежные компании официально не запрашивали возвращения в РФ
Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что иностранный бизнес не обращался к российским властям по вопросам возвращения на рынок.
«Нам официальных запросов никто пока еще не направлял <…> говорить о том, что давайте мы просто впустим всех обратно в наш ретейл, было бы опрометчивым решением», — сказал Антон Алиханов.
Также он добавил, что иностранные компании смогут вернуться на российский рынок, но только с отечественным контролем, с местными партнерами и с перспективой создать производство полного цикла в России.
Недавно мы писали, что Госдума может запретить иностранным компаниям обратный выкуп акций.
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Комментарии2
И не известно, обратятся ли
ага, никто ещё не планировал возвращаться, они уже решают как запретить всё и отобрать