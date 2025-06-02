Многодетным родителям предложили давать дополнительные две недели отпуска

Чтобы многодетные родители проводили больше времени с детьми, им хотят предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 дней.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске на 14 дней для многодетных родителей.

В такой отпуск смогут уйти родители троих и более детей, но до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет.

«Цель инициативы — создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Работодатели будут обязаны предоставить дополнительный отпуск многодетным сотрудникам в удобное для них время на основании письменного заявления. Его можно присоединить к основному оплачиваемому отпуску или использовать по частям. Однако переносить дополнительный отпуск на следующий рабочий год будет нельзя.

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