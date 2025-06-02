Ошибки в резюме стали меньше раздражать HR-специалистов

Из-за дефицита кадров все больше компаний готовы рассматривать даже тех соискателей, которые допускают ошибки в резюме.

В 2025 году выросло число работодателей, которые лояльно относятся к неточностям в резюме, к ошибкам и речевым клише.

Если в 2015 году небрежные резюме готовы терпеть 41% компаний, в 2023 году — 57%, а сейчас — 64%. Об этом сказано в исследовании сервиса Superjob.

22% HR-специалистов признались, что больше всего в резюме им не нравятся шаблонные формулировки. Например, «стрессоустойчивость», «коммуникабельность».

С 13% до 5% сократилось число тех, кого раздражает неграмотность соискателя и некорректное оформление резюме. В глаза сразу бросаются грамматические ошибки, неполное описание обязанностей и опыта работы, а также чрезмерное употребление сокращений и аббревиатур.

Аналитики связывают терпимость работодателей к некорректным резюме с дефицитом кадров.

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