Ошибки в резюме стали меньше раздражать HR-специалистов
В 2025 году выросло число работодателей, которые лояльно относятся к неточностям в резюме, к ошибкам и речевым клише.
Если в 2015 году небрежные резюме готовы терпеть 41% компаний, в 2023 году — 57%, а сейчас — 64%. Об этом сказано в исследовании сервиса Superjob.
22% HR-специалистов признались, что больше всего в резюме им не нравятся шаблонные формулировки. Например, «стрессоустойчивость», «коммуникабельность».
С 13% до 5% сократилось число тех, кого раздражает неграмотность соискателя и некорректное оформление резюме. В глаза сразу бросаются грамматические ошибки, неполное описание обязанностей и опыта работы, а также чрезмерное употребление сокращений и аббревиатур.
Аналитики связывают терпимость работодателей к некорректным резюме с дефицитом кадров.
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Комментарии3
"В глаза сразу бросаются грамматические ошибки, неполное описание обязанностей и опыта работы, а также чрезмерное употребление сокращений и аббревиатур"
Вначале предполагали, что соискатель торопится (и пишет несвязно). Потом решили, что это не принципиально (пусть придет, поработает и покажет себя). Потом решили, что перевоспитаем. На чем сейчас остановились - не знаю. Наш кадровик в полной прострации от соискателей😀
да хрен с ним , пусть пишет как умеет, лишь бы работал.
рискну предположить, что это связано со снижением грамотности самих рекрутеров, они просто стали такие же неграмотные.
А насчет слов, которые им не нравятся - там в исследовании перечислены более 10 качеств, характеризующих деловые качества. Вместо них что надо писать?
Видела примеры и советы типа "Вместо "инициативность" укажите "возглавил реорганизацию", или вместо "коммуникабельность" напишите "организовал областные соревнования", а вместо "ответственность" - "возглавил проект".
А что писать тем, что не возглавил, не был руководителем, а просто внимательно, трудолюбиво и ответственно выполнял свою ежедневную работу?
Что вместо "обучаемости" писать тому, что реально легко обучаем?
Что вместо "стрессоустойчивости" писать тому, у кого есть опыт работы со сложным начальством и в вечном цейтноте?
Что вообще необычного и нестандартного может написать о себе рядовой бухгалтер/оператор/менеджер?