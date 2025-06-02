Бухгалтер сама себе повысила зарплату в 15 раз

За семь лет бухгалтер вынесла с работы 44 млн, хотя должна была заработать только 3 млн.

Главный бухгалтер «Городской строительной компании» в Якутии самовольно решила поднять себе зарплату в 15 раз. За семь лет — с 1 января 2019 по 20 ноября 2022 года — она смогла заработать 44 млн, хотя ей полагалось всего 3 млн рублей.

Руководство компании обнаружили махинации главбуха и предложили ей добровольно вернуть недостачу, но бухгалтер уже успела потратить всю сумму. Об этом сказано в Определении Девятого КСОЮ от 05.12.2024 № 8Г-11175/2024.

Суд первой инстанции отказался удерживать со специалиста по бухучету всю сумму иска. Женщина утверждала, что она по указу директора обналичивала деньги через свою зарплату. Апелляционная инстанция поддержала это решение.

Однако Кассационный суд не согласился с тем, что судьи легко поверили словам бухгалтера, которые ничем не подтверждены. Дело отправили на пересмотр, уже при новом рассмотрении суд принял сторону работодателя. Бухгалтера обязали вернуть 40,7 млн рублей.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.