ФАС и Корпорация МСП вместе борются с нарушениями сроков оплаты в госзакупках

За 10 лет заказчики выплатили МСП 4,6 млрд рублей задолженности. С 2024 года Корпорация МСП передает данные о нарушении сроков оплаты в ФАС.

В 2025 году около 600 млн рублей просроченной оплаты получили МСП-поставщики по исполненным договорам закупок после обращений в Корпорацию МСП и ФАС России. С 2016 года заказчики выплатили малому и среднему бизнесу около 4,6 млрд рублей задолженности. Всего в Корпорацию МСП прислали 647 обращений о несоблюдении сроков оплаты на общую сумму 6,28 млрд рублей.

«Для малых и средних предприятий своевременность оплат – это не просто вопрос финансовой дисциплины, это возможность продолжать вести свою деятельность. <…> Для досудебного урегулирования вопросов оплаты по договорам закупок на цифровой платформе МСП.РФ функционирует «Сервис 360», через который предприниматели могут обратиться к нам. Мы проводим проверку и при необходимости направляем документы в ФАС», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сведения о нарушениях сроков оплаты для привлечения заказчиков к административной ответственности Корпорация МСП отправляет в ФАС с декабря 2024 года.

«В ФАС России поступило 53 обращения от Корпорации МСП. В отношении 13 заказчиков служба возбудила дела об административном правонарушении. По остальным обращениям проводится проверка», – добавил замглавы ФАС Григорий Радионов.

За нарушение заказчиком срока оплаты по договору с МСП-поставщиком предусмотрены административные штрафы:

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;

для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Срок оплаты по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом МСП, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке: закон №223-ФЗ.

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