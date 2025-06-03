Для информационной безопасности необходим полный переход на отечественные технологии — Минфин

В 2025 году в Бюджетном кодексе собираются закрепить нормы по работе с государственными информационными системами в сфере управления государственными и муниципальными финансами. Об этом рассказала представитель Минфина Елена Громова.

«В области регулирования бюджетных правоотношений в последнее время появилось множество информационных систем. Вместе с тем специальные нормы, регулирующие ключевые аспекты работы и взаимодействия таких систем, пока отсутствуют. В Госдуму уже внесен законопроект, который дополнит Бюджетный кодекс новой главой — “Информационное обеспечение бюджетного процесса”. Предложенный подход позволит сформировать единое информационное пространство в сфере управления общественными финансами», — заявила Елена Громова.

Она добавила, что для информационной безопасности и катастрофоустойчивости нужно полностью перейти на отечественные технологии.

«Мы открыты и готовы привлекать сильные российские команды для вывода уникальных стратегий, наращивания функционала, экспертизы. Единственное условие для компаний: в рамках проекта им необходимо использовать нашу платформу, которая предоставляется для разработки Электронного бюджета», — пояснила она.

Электронный бюджет был создан, в первую очередь, для обеспечения прозрачности и открытости в работе госорганов.

«Все планы, мероприятия и контрольные точки оцифрованы. Мониторинг реализован в концепции представления информации “день-в-день” в увязке с системами-источниками. Так, например, контрольные точки, связанные с закупками, система проверяет автоматически с учетом данных в Единой системе закупок. При малейшем нарушении закрыть контрольную точку невозможно. Так анализируются национальные проекты, государственные программы, качество проводимых мероприятий, их влияние на достижение национальных целей развития. Это было бы невозможно без цифровизации и автоматизации всех транзакционных процессов в сфере проектной деятельности в системе Электронного бюджета», — подчеркнула Громова.

В систему интегрируют решения искусственного интеллекта. Это позволяет проверить корректность заявки до ее направления на рассмотрение ответственным сотрудникам Минфина, повысить качество заявки и снизить количество отказов.

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