Узнайте про все изменения по обработке персональных данных, чтобы внести изменения в свои документы, на сайт и в форму согласия на обработку.

С 30 мая 2025 года в России вступили в силу изменения закона о персональных данных, которые меняют весь подход к работе операторов по обработке персональных данных, уведомлению Роскомнадзора, а также к работе с утечками данных. Но самое страшное, что всем операторам грозят теперь огромные оборотные штрафы и уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 8 лет.

Мы готовим для вас конспект важного вебинара о работе с персональными данными. Он выйдет уже в четверг, 5 июня 2025 года, и появится в разделе «Конспекты».

О том, как работать с персданными, рассказала Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

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