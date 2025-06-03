С 1 июля 2025 года начнут маркировать соусы, специи и дезодоранты

В сентябре моторные масла и радиоэлектроника будут продаваться с маркировкой, а с октября коды появятся на косметике и зубных пастах.

С 1 июля 2025 года производители и импортеры начнут наносить коды маркировки на соусы, специи и приправы, а также на дезодоранты, средства для волос и бритья.

С 1 сентября 2025 года начнется маркировка моторных масел и радиоэлектроники, а с 1 октября — косметики и зубной пасты. Об этом сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».

В апреле 2024 года на кассах начал работать разрешительный режим, который не позволяет провести продажу товара с истекшим сроком годности или контрафакт без разрешительных документов.

Товар на подлинность можно проверить в приложении «Честный ЗНАК», для этого достаточно отсканировать код маркировки и изучить информацию. Кроме того, в приложении можно найти и забронировать лекарство в любой аптеке.

Сейчас обязательная маркировка распространяется на 27 товарных групп, куда вошли лекарства, фотоаппараты, парфюмерия, велосипеды, некоторые виды одежды и обуви.

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