С 1 июля 2025 года начнут маркировать соусы, специи и дезодоранты
С 1 июля 2025 года производители и импортеры начнут наносить коды маркировки на соусы, специи и приправы, а также на дезодоранты, средства для волос и бритья.
С 1 сентября 2025 года начнется маркировка моторных масел и радиоэлектроники, а с 1 октября — косметики и зубной пасты. Об этом сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».
В апреле 2024 года на кассах начал работать разрешительный режим, который не позволяет провести продажу товара с истекшим сроком годности или контрафакт без разрешительных документов.
Товар на подлинность можно проверить в приложении «Честный ЗНАК», для этого достаточно отсканировать код маркировки и изучить информацию. Кроме того, в приложении можно найти и забронировать лекарство в любой аптеке.
Сейчас обязательная маркировка распространяется на 27 товарных групп, куда вошли лекарства, фотоаппараты, парфюмерия, велосипеды, некоторые виды одежды и обуви.
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Комментарии4
Когда все товарные группы будут охвачены маркировкой, что будем маркировать?
Сами марки для маркировки. И вообще, когда мы достигнем этого, остановимся, поставим столб и напишем на нём табличку "Мы дошли. Вы нас довели".
марки!
а потом.....
а потом станут маркировать марки, которыми маркировали марки....
Так что работы хватит не на одну сотню лет!
можно ввести разные гос.реестры, доступ к которым тоже сделать платным. какие категории выделить и ореестрить - у меня логики не хватает даже представить, но полагаемся на творческое мышление ответственных должностных лиц. например, реестр курьеров уже предложен вроде бы.... ну так надо доступ и попадание туда сделать платным. во еще - можно реестр поваров, а то много отравлений было, особенно шаурмой.