Заявки на федеральный инвестиционный вычет подали 260 компаний

Минфин готов корректировать параметры ФИНВ, но только когда появится первые результаты работы нового налогового вычета.

Замначальника управления налогообложения юридических лиц ФНС Андрей Коньков рассказал, что в первом квартале 2025 года около 260 компаний заявили о праве применять федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ).

Однако он добавил, что эти данные только предварительные, чтобы оценить первые результаты работы ФИНВ нужно время. Даниил Волков из Минфина также считает, что все вопросы, связанные с этим вычетом, еще будут «устаканиваться». Об этом пишут «Ведомости».

Кроме того, Минфин по просьбе предпринимателей согласен перенести основные параметры ФИНВ в НК, но сначала нужно наработать опыт. Например, сейчас обсуждают вопросы о применении вычета внутри группы компаний.

Механизм ФИНВ рамочно описан в ст. 286.2 НК, но основные положения находятся в постановлении правительства от 28 ноября 2024 г. № 1638. В документах сказано, что размер вычета составляет 3% от суммы расходов на основные средства и нематериальные активы.

Право на вычет есть у тех компаний, которые занимаются определенными видами деятельности. Например, гостиничный бизнес, общепит, информационные технологии, добыча полезных ископаемых.

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