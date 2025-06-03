За неприменение ККТ могут приостановить деятельность. Учет денег на р/с и уплата с них налогов не помогут

Суд приостановил работу двух предпринимателей, которые работали без контрольно-кассовой техники. При этом деньги поступали на счета ИП, а налоги платились в полном объеме.

За неприменение ККТ Благовещенский городской суд приостановил деятельность двух ИП, сообщило региональное УФНС.

Нарушения выявили при документарных проверках налоговой. Оба коммерсанта работали без контрольно-кассовой техники и были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.5 КоАП.

Первый предприниматель вел деятельность в четырех кафе. Налоговики обнаружили неприменение ККТ на сумму 32 млн рублей. Суд приостановил деятельность всех четырех объектов общественного питания на один месяц. При этом, по словам владельца, поступившие суммы отражены на расчетном счете его ИП, а налоги платились в полном объеме.

Второй бизнесмен вел деятельность в продовольственном магазине и павильоне по продаже фруктов и овощей. Налоговики установили неприменение ККТ на сумму 17 млн рублей. Решением суда деятельность на обоих объектах приостановили на 20 дней.

Налоговики напоминают: бизнес должен применять ККТ и выдавать покупателям кассовые чеки. Инспекции анализируют применение ККТ в реальном времени с помощью цифровых инструментов.

Подробнее о том, как работать с ККТ и оформлять кассовые чеки, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, рассчитывать налоги и зарплату, работать с управленкой и с легкостью проходить налоговые проверки.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Обучение началось — присоединяйтесь!

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.