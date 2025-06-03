⚡️ Итоги дня: телемедициной стали интересоваться в три раза больше, бизнес просит снять региональные ограничения по продаже пива, а в Челябинске создали необычный хлеб

На «Авито» появилось онлайн-бронирование автомобилей для работы в такси напрямую от таксопарков. Сервис работает пока что в Москве и Санкт-Петербурге.

Бизнес попросит запретить регионам вводить ограничения при продаже пива. Ужесточение правил зачастую приводит к сокращению легальных магазинов и росту серого рынка.

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») подала заявки в Роспатент на регистрацию брендов WB и WB Pay. «РВБ» активно переводит все нематериальных активы с «Вайлдберриз» на свое имя.

Число пользователей телемедицинских сервисов возросло почти в три раза: с 17,5 тыс. в 2023 году до 48 тыс. в 2024 году.

В Татарстане запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей. С его помощью можно определить местоположение абонента, пропавшего из сети. Подключить сервис можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник» или в «Семейной группе».

Роскосмос планирует к осени запустить GigaChat Сбера на МКС. Нейросеть начнет помогать космонавтам на борту.

Китайские грузовики заняли почти 60% рынка тяжелой техники. Лидером среди марок стала SITRAK, у которой купили более 50 тыс. автомобилей с начала 2022 года.

Владелец X Илон Маск сообщил о запуске нового мессенджера XChat. Там будут исчезающие сообщения, возможность пересылки любых файлов, а также аудио- и видеозвонки. Система использует «шифрование в стиле биткойна».

Microsoft разрешила пользователям удалять браузер Edge в Windows, но только в Европе. Если пользователь выберет другой браузер по умолчанию, он автоматически закрепится на панели задач.

Китайская социальная сеть TikTok после критики со стороны Европейской комиссии запретила хештег #skinnytok, пропагандирующий экстремальные способы похудения.