При камеральной проверке по возмещению НДС налоговики не могут требовать пояснение по депозитам компании

Налоговики в ходе проверки имеют право требовать только документы, на базе которых начисляют и платят налоги. Требовать другие документы закон запрещает.

Налоговая инспекция потребовала у компании в рамках камеральной проверки по возмещению НДС пояснение по депозитам. У налогового инспектора вызвала подозрения большая сумма, размещенная организацией на них.

Требовать такие пояснения ФНС не вправе, отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Такие документы не служат основанием для расчета и уплаты налогов. Согласно ст. 39 НК, размещение средств на депозите не признается реализацией. Соответственно, начисленные по депозиту проценты НДС не облагаются как суммы, не связанные с реализацией.

Потребовать у проверяемой организации представить документы налоговая инспекция может только в случаях, которые названы в НК.

Требовать при камеральной проверке другие документы или указанные документы в случаях, которые не предусмотрены налоговым законодательством, инспекция не вправе: п. 7 ст. 88 НК.

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