При камеральной проверке по возмещению НДС налоговики не могут требовать пояснение по депозитам компании
Налоговая инспекция потребовала у компании в рамках камеральной проверки по возмещению НДС пояснение по депозитам. У налогового инспектора вызвала подозрения большая сумма, размещенная организацией на них.
Требовать такие пояснения ФНС не вправе, отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Такие документы не служат основанием для расчета и уплаты налогов. Согласно ст. 39 НК, размещение средств на депозите не признается реализацией. Соответственно, начисленные по депозиту проценты НДС не облагаются как суммы, не связанные с реализацией.
Потребовать у проверяемой организации представить документы налоговая инспекция может только в случаях, которые названы в НК.
Требовать при камеральной проверке другие документы или указанные документы в случаях, которые не предусмотрены налоговым законодательством, инспекция не вправе: п. 7 ст. 88 НК.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию