В России могут создать рейтинг компаний по внедрению отечественного софта

Сейчас 80% решений для управления финансами в компаниях созданы в России.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил создать рейтинг компаний, который отразит прогресс внедрения российских IT-решений.

Рейтинг будет публичным, в список войдут компании, готовые к внедрению отечественного программного обеспечения (ПО).

«Очень важно отслеживать прогресс по внедрению именно российских решений с использованием генеративного искусственного интеллекта <…> Надо сделать публичным рейтинг готовности наших крупных компаний к таким изменениям», — сказал Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Также он рассказал, что 80% решений, которые применяют предприятия для управления финансами, — российские. Доля отечественных платформ автоматизации производств уже превысила 40%, а среди инструментов для планирования и контроля ресурсов — 60%.

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