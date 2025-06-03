ВЭБ.РФ назвал города—лидеры по возможностям для карьеры

Лидерами среди городов по интегральному показателю «Доход и работа» индекса качества жизни ВЭБ.РФ по итогам 2024 года стали Казань, Норильск и Обнинск.

«Результаты на 15-20% выше средних значений также демонстрируют Черноголовка, Екатеринбург, Самара, Тула, Уфа, Иркутск и Пермь. Ситуация на рынке труда важна как для обычных семей, так и для предпринимателей, ориентированных на развитие своего дела. Наряду с Казанью, Екатеринбургом и Обнинском уверенные показатели здесь у Самары и Перми: на малых и средних предприятиях в этих городах трудоустроен каждый третий горожанин из числа работающих по найму», — рассказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Центра государственно-частного партнерства (ГЧП) Андрей Самохин.