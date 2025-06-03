УФНС рассказало об особенностях регистрации и применения ККТ в новых регионах России. Осталось два месяца

Налогоплательщики новых регионов должны с 1 февраля 2025 работать с контрольно-кассовой техникой, иначе им грозит штраф.

С 1 февраля 2025 года все плательщики новых регионов, которые ведут расчеты наличными или принимают к оплате банковские карты, обязаны применять ККТ в соответствии с законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Чтобы применять контрольно-кассовой технику, нужно выбрать и купить ККТ + фискальный накопитель, заключить договор с оператором фискальных данных, зарегистрировать ККТ и накопитель в налоговом органе, напомнило региональное УФНC.

Зарегистрировать ККТ можно:

в личном кабинете налогоплательщика;

через оператора фискальных данных;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

лично в налоговой.

Для налогоплательщиков в новых субъектах РФ, а также Крыма, Севастополя и Ростовской области, опубликован список рекомендованных центров технического обслуживания (ЦТО) кассового оборудования.

За неприменение ККТ налогоплательщика могут оштрафовать по ч. 2 ст. 14.5 КоАП: должностных лиц и ИП – на 25-50% суммы расчета без ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;

компании – на 75-100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей.

Право работать без ККТ остается у таких категорий налогоплательщиков в новых регионах (постановление Правительства от 17.08.2024 № 1104):