УФНС рассказало об особенностях регистрации и применения ККТ в новых регионах России. Осталось два месяца
С 1 февраля 2025 года все плательщики новых регионов, которые ведут расчеты наличными или принимают к оплате банковские карты, обязаны применять ККТ в соответствии с законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Чтобы применять контрольно-кассовой технику, нужно выбрать и купить ККТ + фискальный накопитель, заключить договор с оператором фискальных данных, зарегистрировать ККТ и накопитель в налоговом органе, напомнило региональное УФНC.
Зарегистрировать ККТ можно:
в личном кабинете налогоплательщика;
через оператора фискальных данных;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
лично в налоговой.
Для налогоплательщиков в новых субъектах РФ, а также Крыма, Севастополя и Ростовской области, опубликован список рекомендованных центров технического обслуживания (ЦТО) кассового оборудования.
За неприменение ККТ налогоплательщика могут оштрафовать по ч. 2 ст. 14.5 КоАП:
должностных лиц и ИП – на 25-50% суммы расчета без ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;
компании – на 75-100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей.
Право работать без ККТ остается у таких категорий налогоплательщиков в новых регионах (постановление Правительства от 17.08.2024 № 1104):
ИП на УСН без сотрудников – до 1 июля 2025;
ИП на ЕСХН или ПСН без сотрудников – до 1 августа 2025 г.
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