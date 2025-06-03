В сфере кибербезопасности предлагают зарплаты на уровне 99 тыс. рублей. Рост за пять лет — 28%

Зарплатные предложения в информационной безопасности выше, чем средние по России. Но кандидаты хотят получать еще больше.

Предлагаемые зарплаты в отрасли информационной безопасности (ИБ) в России выросли на 28% с 2021 года. В апреле 2025 года их уровень составил 99 тыс. рублей, говорится в исследовании hh.ru и группы компаний «Солар».

Зарплатные предложения в ИБ на треть превышают средние по России 76,2 тыс. рублей. Но соискатели в среднем хотят получать 162,4 тыс. рублей. Это почти в два раза выше предложения.

В 2024 году было опубликовано около 90 тыс. вакансий в кибербезопасности: спрос на специалистов вырос на 18% год к году. За пять месяцев 2025 года работодатели искали почти 42 тыс. специалистов.

Число кандидатов на вакансию тоже выросло: 7 к 1 сейчас против 3 к 1 в 2021 году. Но бизнес отмечает нехватку кадров.

«Не хватает не только специалистов, но и необходимых компетенций для работы в информационной безопасности сейчас и в перспективе 3-5 лет», — отмечается в результатах исследования.

Начинающие специалисты в ИБ хотят зарабатывать 60 тыс. рублей, но получают в среднем 56,6 тыс. Специалисты с опытом в 1-3 года хотят получать 103,3 тыс., но получают меньше – около 90,5 тыс.

Больше ожидаемого платят опытным специалистам:

с опытом от 3 до 6 лет – 158,9 тыс. против 150,1 тыс.;

с опытом от 6 лет – 269,2 тыс. против 190,5 тыс. рублей.

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