📮 Не всегда можно отправить сведения в Росфинмониторинг через личный кабинет. Но выход есть
При невозможности направления электронного сообщения через ЛК до устранения причин, препятствующих такому направлению, в финразведку нужно отправить оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение.
Сопроводительное письмо на бумаге с оптическим или цифровым носителем представляют в Росфинмониторинг непосредственно (лично, через представителя) или направляют заказным письмом с уведомлением о вручении.
Такие пояснения в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» дала Юлия Белякова — к.э.н., председатель Президиума МКА Покровская застава, президент АНО «экспертно консультационный центр «Интернет-технологий, комплаенс-аудита и риск-менеджмента», аккредитованный центр МУМЦ РФМ, аудитор, адвокат.
Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.
Начать дискуссию