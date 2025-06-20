📮 Не всегда можно отправить сведения в Росфинмониторинг через личный кабинет. Но выход есть

В рамках антиотмывочного законодательства информацию в Росфинмониторинг в том числе бухгалтеры по общему правилу представляют в электронной форме через личный кабинет на сайте ведомства.

При невозможности направления электронного сообщения через ЛК до устранения причин, препятствующих такому направлению, в финразведку нужно отправить оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение.

Сопроводительное письмо на бумаге с оптическим или цифровым носителем представляют в Росфинмониторинг непосредственно (лично, через представителя) или направляют заказным письмом с уведомлением о вручении.

Такие пояснения в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» дала Юлия Белякова — к.э.н., председатель Президиума МКА Покровская застава, президент АНО «экспертно консультационный центр «Интернет-технологий, комплаенс-аудита и риск-менеджмента», аккредитованный центр МУМЦ РФМ, аудитор, адвокат.

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