РКН: в уведомлении не нужно путать «категории персданных» с их материальными носителями

Роскомнадзор разъяснил, как правильно заполнять уведомление. Неправильно писать «паспорт», правильно – «адрес», «фамилия» и т. д.

РКН рассказал о частых ошибках при заполнении поля «Категории персональных данных» уведомления.

Операторы должны указывать персданные конкретных физических лиц – работников, клиентов, абонентов.

Также используют фразы «и др.», «и т. п.», «другая информация», «анкетные данные». Это неправильно: перечень категорий персональных данных должен быть полный и исчерпывающий, сокращать нельзя.

Вместо категорий данных указывают их материальные носители, то есть документы: паспорт, водительские права, удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет. Документы – это не персональные данные, предупреждает РКН.

«Правильно следует указывать конкретно, например, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, расовая принадлежность, национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные убеждения, философские убеждения, состояние здоровья, состояние интимной жизни», — пишет ведомство.

Сначала нужно перечислить категории персональных данных из формы кадрового учета Т2, затем другие категории, которые компания обрабатывает в рамках другой деятельности.

Если в поле «Категории персональных данных» электронной формы закончились позиции, а категории персданных еще остались, нужно заполнить поле «Другие категории персональных данных» и там перечислить все оставшиеся категории.

Ранее РКН разъяснил, что цель обработки персональных данных можно взять из устава компании.

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