Цель обработки персональных данных можно взять из устава компании – РКН

Роскомнадзор привел примеры правильных целей обработки персданных, так как операторы часто допускают ошибки.

РКН рассказал, как правильно заполнить поле «Цель обработки персональных данных» в уведомлении.

«Необходимо обратиться к уставу организации, а также не забывать, что каждое юридическое лицо в обязательном порядке осуществляет бухгалтерский и кадровый учет, в рамках которого обрабатываются персональные данные работников, а также членов их семьи (в личных делах хранятся копии свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке, справки с места учебы ребенка и пр.)», — пишет ведомство.

ИП могут использовать формулировку «подача отчетности в федеральные органы исполнительной власти» — так как они отчитываются в налоговую и СФР.

Роскомнадзор привел и другие примеры правильных целей обработки ПД:

«осуществление полномочий органа власти по …»;

«выполнение государственных функций по …»;

«оказание государственных (муниципальных) услуг по …»;

«оказание (предоставление) услуг по …»;

«выполнение работ по …»;

«осуществление … деятельности …».

Ранее Роскомнадзор уже разъяснял, как заполнить поля «Правовое основание обработки ПД» «Филиалы» и «Почтовый адрес».

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