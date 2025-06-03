Цель обработки персональных данных можно взять из устава компании – РКН
РКН рассказал, как правильно заполнить поле «Цель обработки персональных данных» в уведомлении.
«Необходимо обратиться к уставу организации, а также не забывать, что каждое юридическое лицо в обязательном порядке осуществляет бухгалтерский и кадровый учет, в рамках которого обрабатываются персональные данные работников, а также членов их семьи (в личных делах хранятся копии свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке, справки с места учебы ребенка и пр.)», — пишет ведомство.
ИП могут использовать формулировку «подача отчетности в федеральные органы исполнительной власти» — так как они отчитываются в налоговую и СФР.
Роскомнадзор привел и другие примеры правильных целей обработки ПД:
«осуществление полномочий органа власти по …»;
«выполнение государственных функций по …»;
«оказание государственных (муниципальных) услуг по …»;
«оказание (предоставление) услуг по …»;
«выполнение работ по …»;
«осуществление … деятельности …».
Ранее Роскомнадзор уже разъяснял, как заполнить поля «Правовое основание обработки ПД» «Филиалы» и «Почтовый адрес».
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