Эффективность региональных налоговых льгот будут оценивать по требованиям федеральных

Кабмин установил критерии оценки господдержки бизнеса в регионах. Они такие же, как и у федеральных налоговых льгот.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 31.05.2025 № 828, по которому эффективность и необходимость региональных налоговых льгот будут оценивать по тем же критериям, что и для федеральных.

В документе зафиксированы общие требования к оценке налоговых расходов субъектов РФ. Местным властям при разработке льгот будет нужно добавлять информацию об их соответствии целям региональных госпрограмм, оценивать востребованность и долгосрочную окупаемость для бюджета субъекта.

Если поддержка действует менее года, то можно не проводить оценку ее результативности, ведь еще нет данных об их влиянии на налоги.

Кроме того, к куратору госпрограмм добавят соисполнителя, который будет нести ответственность за конкретные мероприятия, для которых и ввели льготу. Кураторы должны давать рекомендации о том, сохранить, изменить или отменить налоговые льготы, причем не только, когда нет «положительного эффекта», но и для хорошо работающей поддержки.