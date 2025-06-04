Эффективность региональных налоговых льгот будут оценивать по требованиям федеральных
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 31.05.2025 № 828, по которому эффективность и необходимость региональных налоговых льгот будут оценивать по тем же критериям, что и для федеральных.
В документе зафиксированы общие требования к оценке налоговых расходов субъектов РФ. Местным властям при разработке льгот будет нужно добавлять информацию об их соответствии целям региональных госпрограмм, оценивать востребованность и долгосрочную окупаемость для бюджета субъекта.
Если поддержка действует менее года, то можно не проводить оценку ее результативности, ведь еще нет данных об их влиянии на налоги.
Кроме того, к куратору госпрограмм добавят соисполнителя, который будет нести ответственность за конкретные мероприятия, для которых и ввели льготу. Кураторы должны давать рекомендации о том, сохранить, изменить или отменить налоговые льготы, причем не только, когда нет «положительного эффекта», но и для хорошо работающей поддержки.
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