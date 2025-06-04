🙅 Работник может отказаться от наставничества в любой момент

Для работника законом не установлен срок предупреждения работодателя об отказе от наставничества. Такой срок можно установить по соглашению сторон.

Роструд в письме от 07.05.2025 № ПГ/08577-6-1 разъясняет, что в ТК не прописан срок, за который работник обязан предупреждать работодателя об отказе от наставничества.

При этом работник имеет право отказаться от наставничества досрочно. Такое право есть и у работодателя, но он должен предупредить сотрудника не позже, чем за три рабочих дня (ст. 351.8 ТК).

Также по ТК не предусмотрено право работодателя устанавливать для работника срок предупреждения об отказе от наставничества.

Но работодатель и работник могут установить такой срок предупреждения по соглашению сторон трудового договора, считает Роструд.

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